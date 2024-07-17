Омск-Информ
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·Происшествия

Пожилую женщину снес автомобиль, за рулем которого сидел пенсионер.
Омичи опубликовали в соцсетях видеозапись вчерашнего ДТП около поселка Марьяновка в Омской области.
Как сообщалось ранее, утром 16 июля 71-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21150 сбил 66-летнюю велосипедистку, которая ехала вдоль дороги. Женщина скончалась на месте.
Полиция проводит проверку.
·Происшествия

Пожилую женщину снес автомобиль, за рулем которого сидел пенсионер.
Омичи опубликовали в соцсетях видеозапись вчерашнего ДТП около поселка Марьяновка в Омской области.
Как сообщалось ранее, утром 16 июля 71-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21150 сбил 66-летнюю велосипедистку, которая ехала вдоль дороги. Женщина скончалась на месте.
Полиция проводит проверку.