Пожилая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Сегодня, 16 июля, в Марьяновском районе Омской области произошло ДТП с велосипедистом. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 11:40. Полицейские выехали на место происшествия.

По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 ехал по дороге, которая находится на подъезде к поселку Марьяновка. Во время движения пожилой мужчина сбил женщину на велосипеде.

В результате ДТП 66-летняя велосипедистка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Полиция проводит проверку.