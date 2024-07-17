Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь вспыхнул на веранде, где замкнула старая электропроводка.
Следователи выяснили личности погибших во вчерашнем пожаре в деревне Китерме Крутинского района Омской области. Ими оказались владельцы дома: 83-летний мужчина и его 84-летняя жена.
Следственный комитет проводит в связи с их гибелью доследственную проверку. Причину смерти пенсионеров устанавливают.
– Причиной пожара стала перегрузка электрической сети и, как следствие, короткое замыкание старой электропроводки, очаг возгорания находился на веранде дома, где были холодильник и другие бытовые электроприборы, – сообщили в Следственном комитете.
Напомним, тела пенсионеров обнаружили спасатели, которые потушили пожар и разобрали завалы сгоревшего дома.
·Происшествия

Огонь вспыхнул на веранде, где замкнула старая электропроводка.
Следователи выяснили личности погибших во вчерашнем пожаре в деревне Китерме Крутинского района Омской области. Ими оказались владельцы дома: 83-летний мужчина и его 84-летняя жена.
Следственный комитет проводит в связи с их гибелью доследственную проверку. Причину смерти пенсионеров устанавливают.
– Причиной пожара стала перегрузка электрической сети и, как следствие, короткое замыкание старой электропроводки, очаг возгорания находился на веранде дома, где были холодильник и другие бытовые электроприборы, – сообщили в Следственном комитете.
Напомним, тела пенсионеров обнаружили спасатели, которые потушили пожар и разобрали завалы сгоревшего дома.