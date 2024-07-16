Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Их тела нашли при разборе сгоревшего дома.
Рано утром в деревне Китерме Крутинского района Омской области произошел пожар. Пламя охватило частный дом и постройки рядом.
Пожар потушили. Но, как сообщили в МЧС, разбирая сгоревший дом, спасатели нашли тела. Два человека погибли. Их личности пока не установили.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.
·Происшествия

Их тела нашли при разборе сгоревшего дома.
Рано утром в деревне Китерме Крутинского района Омской области произошел пожар. Пламя охватило частный дом и постройки рядом.
Пожар потушили. Но, как сообщили в МЧС, разбирая сгоревший дом, спасатели нашли тела. Два человека погибли. Их личности пока не установили.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.