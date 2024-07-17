Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В безопасное жилье переехали 628 человек.
За 2023 год в Омске из 9 тыс. кв. м аварийного жилья переселили 628 человек. Им предоставили 463 квартиры.
– С карты Омска постепенно исчезает ставшее небезопасным жилье. Видим в участках, освобождаемых после сноса аварийных домов, важный резерв для развития города. Будем обязательно его использовать, – отметил сегодня мэр Омска Сергей Шелест во время отчета перед депутатами.
Отметим, что накануне сообщалось о выделении из омского бюджета почти 4 млн рублей на снос трех аварийных домов. Они располагаются по адресам: Урожайная, 36; 27-я Линия, 17, и Октябрьская, 3.
·Общество

В безопасное жилье переехали 628 человек.
За 2023 год в Омске из 9 тыс. кв. м аварийного жилья переселили 628 человек. Им предоставили 463 квартиры.
– С карты Омска постепенно исчезает ставшее небезопасным жилье. Видим в участках, освобождаемых после сноса аварийных домов, важный резерв для развития города. Будем обязательно его использовать, – отметил сегодня мэр Омска Сергей Шелест во время отчета перед депутатами.
Отметим, что накануне сообщалось о выделении из омского бюджета почти 4 млн рублей на снос трех аварийных домов. Они располагаются по адресам: Урожайная, 36; 27-я Линия, 17, и Октябрьская, 3.