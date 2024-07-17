Омск-Информ
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·Происшествия

Они купались в местах, где это запрещено. Некоторые были пьяны, а другие перегрелись.
По данным министерства региональной безопасности, в этом году в Омской области уже утонули 22 человека. Чаще всего трагедии случаются при купании в необорудованных для этого местах, в состоянии опьянения и при перегреве.
Причины аварий судов:
  • пренебрежение спасательными средствами;
  • неумелое маневрирование;
  • невнимательне наблюдение за окружающей обстановкой;
  • использование неисправного и полностью необорудованного судна; 
  • выход в плавание в темное время суток без установленных сигнальных огней и в плохую погоду.
Напомним, в минувшие выходные на Оми разбился мужчина на гидроцикле. Он не справился с управлением и врезался в дерево.
·Происшествия

Они купались в местах, где это запрещено. Некоторые были пьяны, а другие перегрелись.
По данным министерства региональной безопасности, в этом году в Омской области уже утонули 22 человека. Чаще всего трагедии случаются при купании в необорудованных для этого местах, в состоянии опьянения и при перегреве.
Причины аварий судов:
  • пренебрежение спасательными средствами;
  • неумелое маневрирование;
  • невнимательне наблюдение за окружающей обстановкой;
  • использование неисправного и полностью необорудованного судна; 
  • выход в плавание в темное время суток без установленных сигнальных огней и в плохую погоду.
Напомним, в минувшие выходные на Оми разбился мужчина на гидроцикле. Он не справился с управлением и врезался в дерево.