Он не справился с управлением и вылетел из воды на берег.

Вчера около 21:30 на Оми в районе садоводческого товарищества «Дружба» произошел несчастный случай. Как сообщили в МЧС, 36-летний мужчина на гидроцикле не справился с управлением, вылетел на берег и врезался в дерево. Он погиб до прибытия скорой медицинской помощи.

В связи с этим спасатели напоминают, что управлять гидроциклами в нетрезвом виде запрещено. Нельзя также садиться за руль людям до 14 лет или без водительских прав, использовать гидроцикл ночью и перевозить на нем детей дошкольного возраста.