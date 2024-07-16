Из-за отключения светофора на улице Лукашевича образовалась пробка.

Сегодня, 16 июля, в Омск пришел затяжной дождь. По словам очевидцев, из-за непогоды сломался светофор, который находится на перекрестке улиц Лукашевича, Дианова и Ватутина.

Омичи утверждают, что это уже не первый раз, когда светофор не работает из-за дождя. В прошлый раз светофор тоже отключился во время ливня и не работал до следующего утра.

Горожане жалуются, что из-за таких отключений образовываются страшные пробки. Отметим, что на прошлой неделе, 11 июля, в Омске прошли сильные ливни. Как сообщал «Омск-информ», на улице Лукашевича произошло ДТП как раз из-за отключения светофора.