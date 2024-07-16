Из-за высокого уровня воды на улице Нефтезаводской троллейбусы маршрутов № 4 и 67 идут до поселка Ермак.

Ливень, идущий в городке Нефтяников, вновь скорректировал маршруты троллейбусов. Как сообщили в мэрии, из-за высокого уровня воды на улице Нефтезаводской троллейбусы № 4 и 67 временно идут до остановки «Поселок Ермак».

О возобновлении движения троллейбусов по маршрутам будет сообщено дополнительно.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. В прошлый четверг, 11 июля, ливень также повлиял на движение троллейбусов в городке Нефтяников.