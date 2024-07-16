Прежний глава ведомства Олег Винников недавно ушел на пенсию. Его преемник прибыл из Крыма.

Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области назначен Евгений Осадчук. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц. На этом посту Осадчук сменил Олега Винникова, ушедшего на пенсию. Он возглавлял структуру с 2019 года.

Новый руководитель омских следователей ранее был их коллегой – начальником отдела организационно-аналитического, информационно-статистического и методико-правового обеспечения. Последнее время Осадчук работал в Крыму, в частности, занимал пост заместителя руководителя контрольно-следственного управления – руководителя второго отдела Главного СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Отметим, что на сайте омского Следкома информация о новом руководителе ведомства пока не появилась.