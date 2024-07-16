Омск-Информ
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·Политика

Прежний глава ведомства Олег Винников недавно ушел на пенсию. Его преемник прибыл из Крыма.

Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области назначен Евгений Осадчук. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц. На этом посту Осадчук сменил Олега Винникова, ушедшего на пенсию. Он возглавлял структуру с 2019 года.

Новый руководитель омских следователей ранее был их коллегой – начальником отдела организационно-аналитического, информационно-статистического и методико-правового обеспечения. Последнее время Осадчук работал в Крыму, в частности, занимал пост заместителя руководителя контрольно-следственного управления – руководителя второго отдела Главного СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Отметим, что на сайте омского Следкома информация о новом руководителе ведомства пока не появилась.

·Политика

Прежний глава ведомства Олег Винников недавно ушел на пенсию. Его преемник прибыл из Крыма.

Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области назначен Евгений Осадчук. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц. На этом посту Осадчук сменил Олега Винникова, ушедшего на пенсию. Он возглавлял структуру с 2019 года.

Новый руководитель омских следователей ранее был их коллегой – начальником отдела организационно-аналитического, информационно-статистического и методико-правового обеспечения. Последнее время Осадчук работал в Крыму, в частности, занимал пост заместителя руководителя контрольно-следственного управления – руководителя второго отдела Главного СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Отметим, что на сайте омского Следкома информация о новом руководителе ведомства пока не появилась.