Омск-Информ
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·Происшествия

Он напился и подшутил над сотрудниками экстренных служб.
Исилькульский городской суд признал местного жителя виновным в ложном сообщении о теракте. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Как сообщает пресс-служба суда, в апреле 2024 года пьяный житель Омской области позвонил по номеру 112 и сообщил, что в гостинице «Остров» заложили бомбу. Никакой бомбы не было, исилькулец ее придумал.
Свою вину мужчина признал. Однако приговор пока не вступил в законную силу.
·Происшествия

Он напился и подшутил над сотрудниками экстренных служб.
Исилькульский городской суд признал местного жителя виновным в ложном сообщении о теракте. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Как сообщает пресс-служба суда, в апреле 2024 года пьяный житель Омской области позвонил по номеру 112 и сообщил, что в гостинице «Остров» заложили бомбу. Никакой бомбы не было, исилькулец ее придумал.
Свою вину мужчина признал. Однако приговор пока не вступил в законную силу.