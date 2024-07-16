Омск-Информ
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·Общество

Три из них располагаются в Нефтяниках, еще один – в «Амуре».
Региональное правительство выделило из бюджета 48,8 млн рублей на усиление несущих конструкций четырех домов в Омске. Работы проведут в двух пятиэтажках и девятиэтажке в Нефтяниках, а также пятиэтажке в «Амуре».
Адреса:
  • 20-го Партсъезда, 54а,
  • Горячева, 6а,
  • Нефтезаводская, 30в,
  • 4-я Челюскинцев, 115.
Напомним, в ноябре прошлого года с пятиэтажки на Горячева отвалился кусок одного из балконов. Никто не пострадал.
·Общество

Три из них располагаются в Нефтяниках, еще один – в «Амуре».
Региональное правительство выделило из бюджета 48,8 млн рублей на усиление несущих конструкций четырех домов в Омске. Работы проведут в двух пятиэтажках и девятиэтажке в Нефтяниках, а также пятиэтажке в «Амуре».
Адреса:
  • 20-го Партсъезда, 54а,
  • Горячева, 6а,
  • Нефтезаводская, 30в,
  • 4-я Челюскинцев, 115.
Напомним, в ноябре прошлого года с пятиэтажки на Горячева отвалился кусок одного из балконов. Никто не пострадал.