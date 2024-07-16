Обращения к властям публикуют в соцсетях жители со всего города.

Омичи продолжают жаловаться на длительные отключения воды. Уже больше месяца ни горячей, ни холодной воды нет в доме № 6 на улице Лаптева в Советском округе.

– Весь район сидит без воды, ни помыться, не смыть унитазы, не говоря о постирать, цветы полить, еду приготовить. Машин с водой нет. В магазинах в близлежащих разобрали всю воду, – рассказал местный житель в соцсетях.

В мэрии сообщили что горячей воды в домах на Лаптева, а также Химиков и Королева нет из-за повреждения на тепловых сетях. Работников не хватает, и ремонт планируется провести до 19 июля.

Холодную воду отключили для ремонта магистрального водовода. Чиновники отметили, что вода подается по резервным схемам, но в часы максимального водопотребления возможно снижение параметров. Работы продлятся до середины августа.

В комментариях омичка Ольга Бибик сообщила, что три месяца горячей воды нет в домах на улице 5-й Армии. В домах на Перелета так и не дали горячую воду после планового двухнедельного профилактического отключения, которое должно было закончиться 8 июля. На проблемы с водой жалуются жители домов на Маркса, 2-й Поселковой, Вокзальной, Мельничной, Съездовской и др.