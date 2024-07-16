Пока что эксперты одобрили только сами работы, их стоимость остается предварительной.

Техническая часть проекта капитального ремонта Комсомольского моста в Омске получила положительное заключение экспертизы. Как сообщили в мэрии, на мосту полностью заменят железобетонные балки пролетного строения, плиту проезжей части и крайние металлические балки. Подрядчик также расширит тротуары и сделает подсветку. Фонари, рельефы, ограждения сохранят или воссоздадут по оригинальным чертежам. Планируется в районе моста и переустройство тепловых сетей.

Работы планируется проводить с октября 2025 года до октября 2026 года. Ориентировочно на ремонт потребуется 1,2 млрд рублей. Точная сумма станет известна после экспертизы сметы.

На время строительных работ движение автомобилей и пешеходов по мосту будет полностью остановлено. В 2025 году власти закажут математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрестков, чтобы изменить схемы организации дорожного движения.