Омичам придется поплутать, чтобы доехать до улицы Конева.

В Омске подрядчик «СтройТраст» начал ремонтировать участок дороги на бульваре Архитекторов, который находится между «Тойота центром» и «Агро-Мастером». Рабочие собираются срезать верхний слой асфальта, а затем отремонтировать участок.

Из-за этого движение транспорта на бульваре Архитекторов к улице 1-я Полевая закрыто в обоих направлениях. Это дорога, которая соединяет поселок Чукреевка и улицу 22 Декабря. При этом проезд по улице 1-я Полевая не ограничен.

Чтобы проехать в сторону улицы Конева, омичам придется выбрать путь по улицам Ватутина, Перелета, Степанца и 70 лет Октября. В региональном департаменте транспорта отметили, что пробок станет меньше, когда проезд по улице Ватутина восстановится.