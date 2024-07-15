Нападающий клуба побывал в знаковых локациях и ответил на вопросы на знание географии города.

Новому нападающему «Авангарда» Даррену Дицу, прибывшему в Омск в мае, клуб устроил экскурсию по городу.

В ходе занимательного флешмоба хоккеисту из Канады задали ряд вопросов на знание города. Так, у него уточнили, существуют ли такие районы, как Амур, Московка и городок Нефтяников. Наличие первых двух Даррен Диц отрицал.

Нападающему предложили исполнить несколько композиций. Как оказалось, новобранец «Авангарда» одинаково хорошо читает рэп, поет русские попсовые хиты и советские шлягеры. Так, хоккеист выдал экспромтом песни из репертуара Эминема, «Чунга Чангу» и «Люби меня, люби».

– Это я делаю от души, – отметил польщенный Диц в ответ на комплименты.

Кроме того, нападающему «Авангарда» показали художника Дамира Муратова, площадь Бухгольца у знаменитой скульптуры «Держава», Тарские ворота, скульптуру Федора Достоевского и Иртышскую набережную. Хоккеист признался, что увлечен русской литературой и в данный момент читает «Игрока» Достоевского. А еще он даже думает на русском.