Эксперты высоко оценили четыре продукта, выпущенных на омском заводе компании «Газпромнефть – смазочные материалы».

Масла и смазки, производимые компанией «Газпромнефть – смазочные материалы», стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Эксперты и жюри конкурса по достоинству оценили четыре продукта компании: два вида моторных масел, трансмиссионное масло и многофункциональную смазку.

Оценка жюри включала в себя различные критерии, такие как качество, экологичность, безопасность и энергоэффективность продуктов. Не менее важными были отзывы непосредственных потребителей, которые также учитывались при оценке.

Стоит отметить, что все четыре продукта-победителя, которые будут представлены в финале конкурса, производятся на Омском заводе смазочных материалов – флагманской производственной площадке компании «Газпромнефть – СМ».

– Российский рынок смазочных материалов отличается высокой конкуренцией, поэтому признание со стороны экспертного сообщества и потребителей для нас особенно ценно, – отметил гендиректор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Инновационность, гибкость и клиентоориентированность – ключевые принципы нашей работы, позволяющие создавать масла, смазки и сервисы мирового уровня.

Как подчеркнул министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников, смазочные материалы компании востребованы на рынке и заслуженно считаются одними из самых надежных и высокотехнологичных. Качество продукции ежегодно подтверждается на федеральном уровне. Омский завод компании является одним из самых современных предприятий в отрасли, специализирующихся на выпуске масел и смазок для различных ключевых отраслей экономики, добавил министр. Его роль в обеспечении высококачественных смазочных материалов для промышленности и автомобильного сектора неоценима.

Успех компании «Газпромнефть – смазочные материалы» в конкурсе «100 лучших товаров России» подтверждает лидерство и инновационный подход компании, а также подчеркивает ее постоянное стремление к качеству и высокому уровню своей продукции.