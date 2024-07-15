Омск-Информ
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·Общество

Дорожники уложили 4800 кв. м нового асфальта.
За выходные сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства в Омске отремонтировали 4800 кв. м дорог. Новый асфальт уложили на 3-й Станционной, 2-й Нагорной и 2-й Казахстанской.
Как сообщили в мэрии, сегодня ремонт планируется на улицах Верхнеднепровская и Звездная. Там уложат 3000 кв. м асфальта.
·Общество

Дорожники уложили 4800 кв. м нового асфальта.
За выходные сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства в Омске отремонтировали 4800 кв. м дорог. Новый асфальт уложили на 3-й Станционной, 2-й Нагорной и 2-й Казахстанской.
Как сообщили в мэрии, сегодня ремонт планируется на улицах Верхнеднепровская и Звездная. Там уложат 3000 кв. м асфальта.