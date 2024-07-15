Победителями ежегодных спортивных соревнований стали спортсмены Омского муниципального района. По общему результату в 22 очка лидеры оторвались от обладателя 2-го места.

Накануне в городе Таре завершился 54-й областной спортивно-культурный праздник «Королева спорта». Команды со всего региона боролись за звания победителей и призеров в семи дисциплинах: дзюдо, автомногоборье, мотокросс, гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол и футбол. Игры принесли неоспоримую победу спортсменам из Омского муниципального района. За всю историю игр это случилось в 26-й раз.

Отметим, что Омский район отлично показал себя по многим спортивным дисциплинам. Так, например, самыми сильными среди мужчин оказались волейболисты (соревнования по мужскому и женскому волейболу стали финальными в КС-2024). По общему результату в 22 очка спортсмены Омского района оторвались от обладателя 2-го места, Таврического, на внушительные 15 очков.

– Спортивный праздник «Королева спорта – 2024» завершился победой Омского района. На втором месте – спортсмены из Таврического района, на третьем – Тарский район. Поздравляю всех с отличным результатом. Начинаем подготовку к юбилейной, 55-й «Королеве спорта – 2025»!, – поздравил лидеров губернатор Виталий Хоценко.

У команд каждого района была возможность показать себя в заявленных видах спорта. Хозяева праздника – тарчане, занявшие третье место, стали лучшими в мотокроссе, дзюдо и гиревом спорте. Команда из Называевского района стала первой в автомногоборьбе, а из Одесского района – в легкой атлетике.

Уточним, что следующая, юбилейная, областная спартакиада, пройдет в Исилькульском районе. В ближайшее время к 55-й спартакиаде начнутся планирование и подготовка.