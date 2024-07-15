В прошлом году в городе было сдано 442 тыс. кв. метров жилья, что является крайне низким уровнем для миллионника.

Агентство «РИА Новости» представило свежий рейтинг российских городов по вводу жилья. Авторы исследования взяли за основу данные по 100 крупнейшим городам страны и считали индекс как количество сданных квадратных метров на одного человека (делили объемы жилья на численность населения).

На первом месте идет Краснодар, где в 2023 году было введено в эксплуатацию 3 млн 284,8 тыс. кв. м жилья. По отношению к населению южного города-миллионника это дает 2,66 «квадрата» на человека. Далее в списке идут Новороссийск (1,89), Черкесск (1,72), Тюмень (1,6) и Грозный (1,55). Географические соседи Омска – Екатеринбург и Новосибирск – занимают девятое и десятое места (1,17 и 1,15 соответственно). Санкт-Петербург, где сдали около 3,5 млн кв. м жилья, лишь 49-й (на одного жителя 0,62 «квадрата»). Москва идет на 64-м месте (0,56 «квадрата» на человека при сданных в эксплуатацию 7 млн 342 тыс. кв. м жилья).

Омск расположился на 84-м месте рейтинга. Это худший показатель среди городов-миллионников. За прошлый год было построено 442 тыс. кв. м, что с учетом численности населения дало всего 0,4 «квадрата» на человека. Обеспеченность населения жилья в прошлом году составила 27,5 кв. м на человека. Власти ставят задачу довести объемы сданного жилья в регионе до миллиона квадратных метров.

Ранее был представлен другой рейтинг – по росту цен на квартиру в новостройках. За четыре месяца первичное жилье в Омске подорожало на 195 %. Это самый высокий рост в стране. Это неудивительно: цены разогнали низкие объемы ввода жилья и льготная ипотека, действовавшая с 2020 года.