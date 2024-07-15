Ради денег пожилые люди сообщают аферистам данные своих документов и коды из СМС-сообщений.

Мошенники придумали новый способ обмана пожилых омичей. Им звонят якобы сотрудники Социального фонда и предлагают повысить пенсию за счет неучтенного стажа, который вдруг обнаружили. Пожилых людей приглашают якобы на консультацию в МФЦ или отделение фонда. Однако для записи на прием их просят назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и код из СМС-сообщения.

– На самом деле все эти данные нужны мошенникам, чтобы получить доступ к учетной записи человека на портале «Госуслуги». Заполучив доступ к ней, они могут легко оформить на жертву кредиты и займы, – рассказала заместитель управляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова.

Омичей просят не общаться с теми, кто запрашивает данные по телефону. Настоящие сотрудники государственных служб так не делают.