Ее искали всю ночь и утро и обнаружили только днем.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали отчет о поисках 9-летней девочки, которая вчера ушла гулять по Омску и не вернулась. Заявка пришла в 01:22.

– Время позднее, где девочка – неизвестно. Срочно создан чат поиска. Мне поручено прозвонить маме ребенка, так как свободных специалистов, которые общаются с родителями пропавших детей, не оказалось. Мама сообщила, что девочка отпросилась погулять, а домой не вернулась. Сама мама в это время была на работе, – рассказывает инфорг поиска Лариса (позывной «Чайка»):

Сотрудники СОШ № 47 предоставили помещения для организации штаба поиска. Девочку начали искать в больницах. Но туда она не поступала.

Волонтеры выяснили, где девочка любит гулять. Несколько добровольцев выехали туда. Территорию патрулировали на автомобилях, осматривали дворы, скамейки у подъездов. Полицейские осматривали район, где живет семья. До 04:30 результатов не было.

– Ранним утром я сменила Ларису и забрала поиск в работу, доуточняла необходимую информацию для старта активного поиска. К утру получили все согласования от родных и полиции и объявили о выезде, –— рассказала инфорг поиска Елена (позывной «Велена»).

Девочку нашли и уже вернули домой.