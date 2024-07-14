Омск-Информ
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·Общество

С девочкой все в порядке.
Пропавшую в Омске 9-летнюю девочку нашли. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», она жива.
Напомним, вчера школьница ушла погулять с подругами и домой не вернулась. Сегодня за ее поиски взялись волонтеры поисковых отрядов и полиция.
·Общество

С девочкой все в порядке.
Пропавшую в Омске 9-летнюю девочку нашли. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», она жива.
Напомним, вчера школьница ушла погулять с подругами и домой не вернулась. Сегодня за ее поиски взялись волонтеры поисковых отрядов и полиция.