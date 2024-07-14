Родные не могут связаться с ней со вчерашнего дня.

В Омске пропала 9-летняя Алиса Колесникова. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», вчера, 13 июля, она пошла гулять с подругами и не вернулась.

Приметы девочки: рост 140 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Она была одета в черный топ, белые шорты и белые шлепки.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении школьника, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.