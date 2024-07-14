Это произошло на Левобережье.

На улице Степанца в районе пересечения с Перелета в Омске начал проваливаться в землю асфальт. Как сообщают горожане, в дороге образовалась дыра.

Отметим, что летом 2022 года на Степанца от бульвара Архитекторов до Перелета положили новый асфальт. Стоимость работ составила 73,7 млн рублей.

С весны омичи жалуются на состояние дорог. Асфальт провалился под землю на Заозерной, Фабричной, Малиновского, Учебной и др. Как сообщали чиновники, это происходит из-за коммунальных аварий не сетях.