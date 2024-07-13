Инцидент произошел сегодня утром в Амуре. Местные жители винят во всем выбросы.

Сегодня утром жители Амурского поселка обнаружили своих стальных коней засыпанными каким-то непонятным белым порошком. Снимки выложил в паблике «ЧП Омск» один из автовладельцев.

– И снова Омск. И снова травят. Осадок на машине в виде серо-белого порошка с оттенком синего. Амур, 7.30 утра, 13.07.2024, – сообщается в посте.

В комментариях под записью люди традиционно винят в этом находящиеся рядом производства. Другие замечают, что если вдруг загрязняющие воздух предприятия закроют, тогда негде будет работать. Это спровоцирует еще большую волну народного недовольства. А кто-то смотрит на ситуацию с юмором, вспоминая песню Александра Маршала «Белый пепел».

Напомним, в конце мая омичи жаловались на выбросы сажи и пепла в Октябрьском округе.