Сохранить прохладу помогают материалы, из которых сделаны жилища. Значение имеет даже краска.

Летом одни люди традиционно радуются наступившему теплу, другие же изнывают от жары. Впрочем, некоторые дома способны укрыть от зноя. Все дело в материале, из которого они построены. На эти особенности обратил внимание профессор кафедры тепломассобменных процессов и установок (ТМПУ) НИУ «МЭИ» Андрей Гаряев.

– Дольше летнюю прохладу сохраняют здания с массивными стенами, состоящими из нескольких слоев кирпича. У кирпича и камня высокая теплоемкость, поэтому они медленно нагреваются и постепенно отдают тепло, – рассказал Гаряев.

Комфортная температура в помещении зависит еще и от состояния систем вентиляции и кондиционирования, а также типа и расположения окон.

– Большие окна можно ориентировать на север, чтобы максимально использовать естественное освещение, не подвергаясь прямому солнечному свету, – пояснил инженер.

Снизить поглощение тепла от солнца помогут светлая кровля либо краски, обладающие высокой отражающей способностью, а также специальные покрытия.

Поэтому, если грамотно сочетать строительные материалы, архитектуру и современные технологии, то можно создать пространство для жилья, которое сохранит прохладу даже в летнюю жару. Эти сведения могут взять на вооружение и омичи, которые собираются покупать квартиру или частный дом либо планируют его постройку. Даже учитывая, что жара в Омской области – явление отнюдь не постоянное, а лето не такое уж длинное.