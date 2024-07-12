Омск-Информ
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·Общество

Дожди разной интенсивности прогнозируются и в ближайшие дни.

Сильнейший ливень и ураганный ветер, обрушившиеся на Омск в четверг, 11 июля, привели к выпадению 21 мм осадков, что соответствует декадной норме. Скорость ветра достигала 24 м/с, выпал град. На севере области, в Тевризе, град также наблюдался.

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются и в ближайшие дни.

– В предстоящий период, с 12 по 15 июля, погодные условия будут формироваться в поле пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами. Ожидаются кратковременные дожди локального характера с грозами. Днем с прогревом воздуха интенсивность осадков будет увеличиваться, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами 13–18 м/с, – сообщили в Гидрометцентре.

Ночью прогнозируется +15…+20 °, днем жара до +32 °.

·Общество

Дожди разной интенсивности прогнозируются и в ближайшие дни.

Сильнейший ливень и ураганный ветер, обрушившиеся на Омск в четверг, 11 июля, привели к выпадению 21 мм осадков, что соответствует декадной норме. Скорость ветра достигала 24 м/с, выпал град. На севере области, в Тевризе, град также наблюдался.

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются и в ближайшие дни.

– В предстоящий период, с 12 по 15 июля, погодные условия будут формироваться в поле пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами. Ожидаются кратковременные дожди локального характера с грозами. Днем с прогревом воздуха интенсивность осадков будет увеличиваться, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами 13–18 м/с, – сообщили в Гидрометцентре.

Ночью прогнозируется +15…+20 °, днем жара до +32 °.