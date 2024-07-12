Омск-Информ
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·Общество

Рейсы планируются три раза в неделю.
«Аэрофлот» сообщил о возвращении прямого авиарейса Омск – Красноярск. С 11 августа по этому направлению будут летать воздушные машины Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Россия».
Рейсы планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Билеты стоят от 6 тыс. рублей.
Напомним, в прошлом году в расписании Омского аэропорта были рейсы в Красноярск. Их выполняла авиакомпания «Красавиа» также три дня в неделю, потом реже. В этом году прямых рейсов не было.
·Общество

Рейсы планируются три раза в неделю.
«Аэрофлот» сообщил о возвращении прямого авиарейса Омск – Красноярск. С 11 августа по этому направлению будут летать воздушные машины Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Россия».
Рейсы планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Билеты стоят от 6 тыс. рублей.
Напомним, в прошлом году в расписании Омского аэропорта были рейсы в Красноярск. Их выполняла авиакомпания «Красавиа» также три дня в неделю, потом реже. В этом году прямых рейсов не было.