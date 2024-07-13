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В России появились телефонные станции

Первые российские телефонные станции начали свою работу 13 июля 1882 года в четырех городах: Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Еще через пару-тройку лет подобные учреждения открыли также в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Баку, Либаве (нынешняя Лиепая) и Ревеле (нынешний Таллин).

Монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах многие годы была международная компания Александра Белла, о которой мы рассказывали несколько дней назад.

Впервые применен иприт

Бельгийский городок Ипр после июля 1917 года обрел всемирную известность. Увы, с трагическим оттенком. Во время Первой мировой войны в ночь на 13 июля в сражении под Ипром немецкие войска впервые в истории применили иприт. Для Германской империи метод выработки смертоносной отравы за год до этого придумали ученые Вильгельм Ломель и Вильгельм Штейнкопф, а непосредственно испытали ее на себе англо-французские войска.

Газ в первую очередь поражал глаза, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожу. Ну а попав в кровь, начинал проявлять токсичное действие. В тяжелых случаях он мог вызвать воспаление легких и смерть.

Отравляющее вещество на момент дебюта не имело конкретного названия, но его подсказала местность: газ стал зваться ипритом. За время Первой мировой войны, которая стала рекордной по масштабам использования химического оружия, от иприта пострадало более 400 тыс. человек. Применяли его и во Второй мировой войне, но в более скромных масштабах.

Стартовал первый чемпионат мира по футболу

13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Южноамериканскую страну для проведения дебютного мирового форума выбрали неслучайно: сборная Уругвая до этого выиграла два последних олимпийских футбольных турнира: в Париже – в 1924 г. и Амстердаме – в 1928-м. Так что имела полное право принять состязания.

Не подкачали уругвайцы и на сей раз, в финальном матче одолев своих извечных соперников аргентинцев – 4:2.

Помимо финалистов в первом чемпионате мира по футболу участвовали сборные Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики и Парагвая.

Появилась надпись Hollywood в Лос-Анджелесе

Хотя на самом деле все не совсем так. 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами действительно воздвигли гигантские буквы, составляющие надпись. Но Hollywoodland – именно так. К кино она тогда еще никакого отношения не имела: это была масштабная рекламная кампания для нового жилого района.

Ну а 26 лет спустя инсталляцию отремонтировали, заодно обновив саму надпись. Четыре последние буквы убрали, осталось Hollywood. В то время Голливуд уже был символом не только Лос-Анджелеса, но и киноиндустрии вообще. Спустя еще пять лет монументальная надпись стала национальным памятником США.

Первая выставка кошек

Прошла она 13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце, а организовал необычное мероприятие художник-анималист и большой любитель кошек Гаррисон Уэйр.

Он разработал концепцию выставки, а также впервые определил стандарты пород и ввел градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек 25 пород и даже один инвалид – дикий шотландский кот без лапы.

Выставка получила широкий резонанс. Репортажи о ней на следующий день даже потеснили извечно популярные материалы о скандалах в высшем обществе.

Двенадцать апостолов

На Руси праздник получил название в честь двенадцати апостолов, непосредственных учеников Иисуса Христа. Крестьяне в этот день чествовали лето, которое вступало в самую жаркую пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а закончив работы, еще и находили в себе силы веселиться до позднего вечера. В некоторых губерниях полагалось делать из соломы куклу, наряжать ее в сарафан и украшать бусами. Затем ее с песнями носили по селу, а после раздевали и бросали в реку.

Так же как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими. Из яиц также готовили разнообразные блюда, и прежде всего различные виды яичницы: с сыром, зеленым луком, хлебом, ветчиной и даже с селедкой.