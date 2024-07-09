Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Екатерину возвели на престол

Очередной дворцовый переворот, которых после смерти Петра I было немало. Жертвой стал его внук Петр III. Личностью он был неоднозначной и сложной, а как правитель четкой политической программы не имел. К примеру, запомнился тем, что вернул Пруссии ряд завоеванных в ходе Семилетней войны земель. Военные круги восприняли это с неодобрением.

9 июля 1762 года император находился в Ораниенбауме, в этот момент в Петербург тайно прибыла его супруга Екатерина, которую провозгласили императрицей, ее поддержал Измайловский полк. Вскоре к восставшим присоединились военнослужащие других полков. Петр пытался начать переговоры, но оппоненты их решительно отвергли. Понимая, что ситуация безнадежна, император отрекся от престола, а спустя еще неделю погиб при неясных обстоятельствах.

Его жена, вошедшая в историю под именем Екатерины II, прославилась куда сильнее. С одной стороны, она стала одной из величайших российских правительниц, при которой значительно расширились границы империи. С другой, на своих бесчисленных фаворитов она тратила десятки миллионов казенных денег, что, в свою очередь, создавало благоприятную коррупционную среду.

Первая телефонная компания

Основоположник телефонии Александр Белл вел свои опыты по созданию «гармонического телеграфа» с 1873 года. Как водится, великое изобретение прообраза телефонного аппарата отчасти произошло случайно. Еще год у Белла ушел на доработку и усовершенствование нового прибора. Наконец, в 1876 году ученый его запатентовал.

Ну а презентация изобретения очень впечатлило американскую публику. Предприимчивый ученый и изобретатель решил ковать железо пока горячо и 9 июля 1877 года основал свою «Bell Telephone Company». На волне произведенного фурора компания быстро стала преуспевающей.

Появились бумажные салфетки

Мы уже настолько привыкли к этому изящным, тоненьким и, как правило, треугольным вспомогательным предметам, что кажется, будто они были с нами всегда. Когда ткань или бумагу стали использовать в гигиенических целях точно не установить. Но день рождения бумажных салфеток историки все же зафиксировали: 9 июля 1887 года. В этот день английский фабрикант Джон Дикинсон впервые представил их на торжественном обеде.

Кстати, устраивалось торжество в честь бизнесменов, производящих... догадываетесь, что именно? Правильно: бумагу.

Столкнулись поезда под Нэшвиллом

Это произошло более 100 лет назад в американском штате Теннеси. Железная дорога в границах Нэшвилла преимущественно была двухпутной, но на некоторых участках переходила в однопутную. Разумеется, в таких условиях за графиком движения должен был быть глаз да глаз, чтобы не допустить аварий.

Увы, из-за человеческого фактора система дала сбой, что привело к крупнейшей в истории США железнодорожной катастрофе. Два состава столкнулись лоб в лоб 9 июля 1918 года. Крушение унесло жизни 10 человека: 87 пассажиров и 14 железнодорожников.

День сахарного печенья

Такое простое, но такое милое сердцу. Впрочем, почему в единственном числе? Это нехитрое лакомство завоевало любовь миллионов людей во всем мире. Редкий перекус или кофе-брейк обходится без сахарного печенья.

Считается, что впервые такое печенье появилось в середине 18 века на территории современного американского штата Пенсильвания. Наверное, 9 июля, приготовили первый экземпляр, спросите вы? Возможно, но мы этого не утверждаем. Но вот праздник, посвященный ему, установили именно на 9 июля. Он неофициальный, но это не мешает людям наслаждаться домашней выпечкой, а кулинарам – изобретать и делиться новыми авторскими рецептами всемирно любимого лакомства.

Давид Земляничник

Этот день народного календаря является частью «купальских» празднеств. 9 июля отмечались именины людей по имени Давид и считалось, что в лесу созревают перовые ягоды. В частности, земляника, которую любили почти все. Особенно дети. Земляника в лес зовет, считали наши предки. И шли в лес по ягоды рано поутру, пока роса не высохла.

Еще считалось, что в этот день пчелы вылетают из ульев за медовым сбором. А по поверьям, если кому-то нужно было одолжить денег, то чтобы не отказали, следовало в левый карман положить траву земляники.