Омск-Информ
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·Общество

Однако массового сбоя, по словам чиновников, не было.
Во время вчерашнего ливня и штормового ветра в общественном транспорте Омска перестали работать NFC-таблички. На невозможность получить скидку на проезд пожаловались горожане в соцсетях.
– По информации специалистов «Пассажирсервиса», массового сбоя при оплате проезда с помощью NFC-табличек нет. О частных случаях пассажиры могут сообщать по телефону 90-12-12, указав маршрут движения и гаражный номер подвижного состава, – отметили в мэрии.
Напомним, чтобы заплатить за проезд на 8 рублей меньше, нужно использовать QR-код или NFC-метку с таблички при оплате по СБП.
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·Общество

Однако массового сбоя, по словам чиновников, не было.
Во время вчерашнего ливня и штормового ветра в общественном транспорте Омска перестали работать NFC-таблички. На невозможность получить скидку на проезд пожаловались горожане в соцсетях.
– По информации специалистов «Пассажирсервиса», массового сбоя при оплате проезда с помощью NFC-табличек нет. О частных случаях пассажиры могут сообщать по телефону 90-12-12, указав маршрут движения и гаражный номер подвижного состава, – отметили в мэрии.
Напомним, чтобы заплатить за проезд на 8 рублей меньше, нужно использовать QR-код или NFC-метку с таблички при оплате по СБП.
1133