В единую дежурно-диспетчерскую службу Омского района только за одни сутки поступает более 300 обращений, в том числе сообщают о происшествиях на воде.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Омского района только за одни сутки поступает более 300 обращений, в том числе сообщают о происшествиях на воде.

В Омском районе прошло рабочее совещание с оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Зам главы Омского муниципального района Аркадий Власов обсудил с сотрудниками ЕДДС вопросы улучшения и повышения эффективности работы оперативных дежурных. В том числе при реагировании на сообщения о происшествиях, связанных с водными объектами и объектами жилищно-коммунального хозяйства.

Зам директора ЕДДС Александр Лысиков отметил, что основная функция его организации — координация действий всех служб района при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая техногенные, природные и террористические угрозы.

За прошедшие сутки в ЕДДС поступило более 300 сообщений, в том числе о несанкционированных местах купания. В связи с установившейся жаркой погодой особое внимание уделили сообщениям о происшествиях на воде. По каждому факту происшествия на место выезжают уполномоченные работники администрации района. Также продолжает работать межведомственная комиссия по профилактике происшествий на воде.

Лысиков добавил, что оперативные дежурные ЕДДС активно используют не только телефонную связь, но и мониторинг интернет-площадок для получения информации о происшествиях в районе. Все сообщения проверяются и принимаются меры реагирования.

Оперативным дежурным ЕДДС была поставлена задача обращать особое внимание на информацию о нахождении детей вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, а также о потерявшихся гражданах в лесу на территории района.