Омск-Информ
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·Общество

Вода уже начала блокировать подземные переходы и троллейбусные пути.
Внезапное ухудшение погоды, которое произошло в Омске, сохранится до конца для. Как сообщают синоптики, сотрудники МЧС и министерства региональной безопасности, в городе ожидаются дождь, град и ветер порывами до 25 м/c и более.
В городе уже начало затапливать улицы и подземные переходы. Как сообщают омичи в соцсетях, вода стоит на улице Ленина.
– Уважаемые омичи, вследствие высокого уровня воды, вызванного обильными продолжительными осадками, временно ограничено движение троллейбусов по маршруту 15, – сообщили в департаменте транспорта.
О возобновлении движения троллейбусов сообщат позже.
·Общество

Вода уже начала блокировать подземные переходы и троллейбусные пути.
Внезапное ухудшение погоды, которое произошло в Омске, сохранится до конца для. Как сообщают синоптики, сотрудники МЧС и министерства региональной безопасности, в городе ожидаются дождь, град и ветер порывами до 25 м/c и более.
В городе уже начало затапливать улицы и подземные переходы. Как сообщают омичи в соцсетях, вода стоит на улице Ленина.
– Уважаемые омичи, вследствие высокого уровня воды, вызванного обильными продолжительными осадками, временно ограничено движение троллейбусов по маршруту 15, – сообщили в департаменте транспорта.
О возобновлении движения троллейбусов сообщат позже.