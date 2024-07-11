Омск-Информ
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·Общество

Устранить повреждения планируется до сентября.
Правительство Омской области выделило 1,2 млн рублей из резервного фонда на ремонт Вольновской школы в Полтавском районе. На эти средства восстановят кровлю, два окна и кирпичные трибуны на спортивном стадионе.
Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, здание повредил штормовой ветер. Когда именно это произошло, он не сообщает, но провести ремонт планируется до начала учебного года.
Ранее сообщалось, что ветер сорвал кровлю с крыльца здания аграрно-технического техникума в Нижней Омске.
·Общество

Устранить повреждения планируется до сентября.
Правительство Омской области выделило 1,2 млн рублей из резервного фонда на ремонт Вольновской школы в Полтавском районе. На эти средства восстановят кровлю, два окна и кирпичные трибуны на спортивном стадионе.
Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, здание повредил штормовой ветер. Когда именно это произошло, он не сообщает, но провести ремонт планируется до начала учебного года.
Ранее сообщалось, что ветер сорвал кровлю с крыльца здания аграрно-технического техникума в Нижней Омске.