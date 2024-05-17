Директора наказали за то, что он не обследовал здание и вовремя не устранил разрушения.

Директора наказали за то, что он не обследовал здание и вовремя не устранил разрушения.

Во время сильного ветра в селе Нижняя Омка с крыльца здания БПОУ «Нижнеомский филиал Калачинского аграрно-технического техникума» сорвало часть кровли. На место происшествия выехал прокурор района Денис Семенов. Ведомство проведет проверку.

– В связи с установлением фактов ненадлежащего обследования технического состояния, неприятия должных мер по ликвидации последствий повреждения кровли прокурор внес представление директору данного образовательного учреждения, а также поставил на контроль деятельность по восстановлению кровли, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в воскресенье в Омской области снова ожидается сильный ветер. Синоптики также обещают ливни и грозы.