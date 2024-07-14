В зависимости от того, как часто с таковыми приходится общаться, можно применить две стратегии.

Многих откровенно раздражают глупые люди. Но вот незадача: если дать определение этому понятию еще можно, то кого именно к такой категории отнести – абсолютно неясно. Ведь такое мнение одного о другом сугубо субъективно.

И все же, если вам кажется, что какой-то человек не особенно намерен пополнять свой интеллектуальный багаж и всячески развиваться и общение с ним вас тяготит, есть пара стратегий, которые помогут сгладить негативный эффект. Их назвала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Прежде всего специалист рекомендует помнить, что только за вами остается выбор, как именно реагировать на некомфортного собеседника. Также важно обращать внимание на ситуацию, в которой вам довелось столкнуться с ним.

– Если с человеком, который показался вам глупым, вас ничего не связывает и вы его встретили в общественном транспорте или в социальных сетях, то лучшим решением будет игнорирование. Чем меньше внимания вы ему уделите, тем меньше неприятных впечатлений доставит это общение, – говорит Бастрыкина.

Но это самое простое. А как быть в случаях, когда взаимодействовать приходится регулярно?

– Если же вы вынуждены с ним общаться, например, на работе, то тогда нужно стараться фокусироваться на позитивных и конструктивных аспектах взаимодействия, стараться извлечь максимум пользы. Но не тратьте силы и энергию на попытки перевоспитать или изменить его – это невозможно, – признает эксперт по коммуникации.

Также не помешает задуматься, почему именно общение с определенным человеком не нравится.

– Возможно, вам кажется, что вы теряете контроль над ситуацией, так как не получаете ожидаемую реакцию. Но к действительности эта эмоция отношения не имеет. Вы всегда можете контролировать то, что происходит с вами, и никто на это не может повлиять, – уверяет Анастасия.

Ну а раз так, то выходит, что вы и только вы определяете, как именно реагировать на «глупых» людей. Хотя если они не понимают чего-то, что понимаете вы, это еще не делает их таковыми.