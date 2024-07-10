Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники МЧС сообщили о страшной находке уже поздно вечером.

Сегодня, 10 июля, сотрудники ГУ МЧС России по Омской области нашли тело женщины на территории Омска. Погибшую обнаружили в озере Соленом, которое находится на территории Ленинского округа.

Сейчас в случившемся разбираются полицейские. Они проводят проверку.

Сотрудники МЧС напоминают омичам, чтобы они соблюдали правила безопасности на воде. Для этого нужно не заходить в воду в незнакомом месте и не пытаться плавать, если не умеешь. Также нельзя игнорировать знак «Купание запрещено».

·Происшествия

Сотрудники МЧС сообщили о страшной находке уже поздно вечером.

Сегодня, 10 июля, сотрудники ГУ МЧС России по Омской области нашли тело женщины на территории Омска. Погибшую обнаружили в озере Соленом, которое находится на территории Ленинского округа.

Сейчас в случившемся разбираются полицейские. Они проводят проверку.

Сотрудники МЧС напоминают омичам, чтобы они соблюдали правила безопасности на воде. Для этого нужно не заходить в воду в незнакомом месте и не пытаться плавать, если не умеешь. Также нельзя игнорировать знак «Купание запрещено».