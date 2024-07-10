Омск-Информ
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·Происшествия

По данным синоптиков, к утру уровень загрязнения воздуха может стать повышенным.
Сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Накапливаться выбросы будут с 22:00 до 10:00. В связи с этим завтра утром в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера в воздухе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Кировском округе – в 1,5 раза, в Ленинском – в 1,1 раза. Уровень загрязнения воздуха был повышенный. Отметим, что сотрудники Минприроды заметили выбросы только на Левобережье.
Отметим, что в период НМУ синоптики рассылают предприятиям предупреждения о необходимости снизить выбросы. Однако сегодня стало известно, что 17 заводов эти предупреждения игнорируют.
·Происшествия

По данным синоптиков, к утру уровень загрязнения воздуха может стать повышенным.
Сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Накапливаться выбросы будут с 22:00 до 10:00. В связи с этим завтра утром в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера в воздухе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Кировском округе – в 1,5 раза, в Ленинском – в 1,1 раза. Уровень загрязнения воздуха был повышенный. Отметим, что сотрудники Минприроды заметили выбросы только на Левобережье.
Отметим, что в период НМУ синоптики рассылают предприятиям предупреждения о необходимости снизить выбросы. Однако сегодня стало известно, что 17 заводов эти предупреждения игнорируют.