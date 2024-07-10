Омск-Информ
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·Промышленность

Вредное вещество скопилось в Кировском округе.
По данным регионального Минприроды, в ночь на 10 июля в Омске выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Кировском округе с 00:00 до 8:00 было 1,63 ПДК.
Отметим, что в это время синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. При этом прокуратура выяснила, что 17 омских предприятий не снижали в период НМУ выбросы. Их оштрафовали.
Концентрация сероводорода повышалась в Омске также 8 и 9 июля. Его выявляли в Ленинском и Кировском округах.
·Промышленность

Вредное вещество скопилось в Кировском округе.
По данным регионального Минприроды, в ночь на 10 июля в Омске выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Кировском округе с 00:00 до 8:00 было 1,63 ПДК.
Отметим, что в это время синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. При этом прокуратура выяснила, что 17 омских предприятий не снижали в период НМУ выбросы. Их оштрафовали.
Концентрация сероводорода повышалась в Омске также 8 и 9 июля. Его выявляли в Ленинском и Кировском округах.