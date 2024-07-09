Омск-Информ
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·Промышленность

Погода ожидается неблагоприятная для их рассеивания.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Накапливаться выбросы будут с 22:00 до 10:00. В связи с этим завтра утром в регионе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Отметим, что в период НМУ синоптики рассылают предприятиям предупреждения о необходимости снизить выбросы. Однако сегодня стало известно, что 17 заводов эти предупреждения игнорируют. Их руководителей оштрафовали.
·Промышленность

Погода ожидается неблагоприятная для их рассеивания.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Накапливаться выбросы будут с 22:00 до 10:00. В связи с этим завтра утром в регионе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Отметим, что в период НМУ синоптики рассылают предприятиям предупреждения о необходимости снизить выбросы. Однако сегодня стало известно, что 17 заводов эти предупреждения игнорируют. Их руководителей оштрафовали.