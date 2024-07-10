Омск-Информ
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·Общество

Разблокироваться и снова покататься на электросамокатах они не смогут.
С начала сезона компания Whoosh оштрафовала и заблокировала 1 807 омичей, которые нарушали правила, катаясь на электросамокатах. Как сообщает «Om1», основные нарушения – неаккуратная парковка, переезд по пешеходному переходу не спешившись и поездки вдвоем. Блокировка пользователей бессрочная.
Ранее сообщалось, что Whoosh будет тестировать омичей перед поездками. Тем, кто откажется или не справится, снизят скорость.
·Общество

Разблокироваться и снова покататься на электросамокатах они не смогут.
С начала сезона компания Whoosh оштрафовала и заблокировала 1 807 омичей, которые нарушали правила, катаясь на электросамокатах. Как сообщает «Om1», основные нарушения – неаккуратная парковка, переезд по пешеходному переходу не спешившись и поездки вдвоем. Блокировка пользователей бессрочная.
Ранее сообщалось, что Whoosh будет тестировать омичей перед поездками. Тем, кто откажется или не справится, снизят скорость.