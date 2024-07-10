Их проверят на внимательность и скорость реакции.

Их проверят на внимательность и скорость реакции.

Компания Whoosh решила ввести тестирование для своих пользователей. Перед тем как взять электросамокат, омичам придется пройти проверку реакции и внимательности.

Речь идет о тестах Шульте или Струпа. За минуту клиенту нужно будет выставить числа и буквы в правильном порядке или определить цвет слова, найти название цвета. Тем, кто откажется или не сможет пройти тест, снизят скорость поездки до 15 км/ч.

Отметим, что плохое прохождение теста говорит о критической усталости, болезни, заторможенных реакциях или алкогольном опьянении.