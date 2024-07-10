На эту меру социальной поддержки будущих педагогов из областного бюджета выделено 12,7 млн рублей.

На эту меру социальной поддержки будущих педагогов из областного бюджета выделено 12,7 млн рублей.

Омские студенты-целевики вузовского направления «Образование и педагогические науки» будут получать ежемесячную социальную поддержку от 10 до 20 тыс. рублей. Соответствующее решение принял губернатор Виталий Хоценко.

Стипендия будущим педагогам будет выплачиваться весь учебный год – с сентября по июнь. Целевики-первокурсники будут получать 10 тыс. рублей в месяц, второй и третий курсы – от 10 до 15 тысяч, четвертый курс – от 15 до 20 тыс. рублей в зависимости от места дальнейшего трудоустройства: выше будут платить тем, кто поедет работать на село.

Добавим, что в регионе также ведется поддержка начинающих педагогов. Первые годы работы в образовательных учреждениях они получают дополнительные выплаты.