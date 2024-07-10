Ученые осмотрели сооружения и устройства, обеспечивающие их работу. Им понравилось все, что увидели.

Ученые осмотрели сооружения и устройства, обеспечивающие их работу. Им понравилось все, что увидели.

Преподаватели кафедры «Промышленная экология и безопасность» Омского государственного технического университета побывали на очистных сооружениях канализации Омского водоканала.

Экскурсию ученым провел начальник цеха очистных сооружений и сетей водоотведения Владимир Шмунк. Он рассказал об общей схеме работы очистных сооружений канализации и особенностях омских сооружений, а также показал, как проходит очистка сточных вод.

Осмотр начали с главной насосной станции, где городские сточные воды встречают решетки с прозором 3 мм. На этом этапе происходит извлечение мусора из стоков. Ежедневно на решетках задерживается от 4 до 6 кубометров мусора.

Ученые осмотрели новые песколовки и аэротенки. Задача песколовок – улавливать песок даже самой мелкой фракции. В аэротенках происходит биологическая очистка стоков. На этом этапе сточные воды перемешиваются с активным илом.

Преподаватели также осмотрели декантеры в цехе механического обезвоживания осадка и завершили экскурсию посещением каталитической установки сжигания осадка сточных вод. Уникальная разработка новосибирских ученых реализована в Омском водоканале в единственном образце.

– Мы приехали посмотреть методы очистки и оборудование, которое используется в процессе очистки сточных вод, и этап последующей утилизации. Масштаб впечатляет. Нам очень понравилось все, что мы увидели. Для обучения и подготовки квалифицированных специалистов необходима связь с предприятиями. Одним из направлений подготовки специалистов кафедры являются инженеры-экологи, которые должны знать не только правовую базу для решения экологических задач, но также уметь разрабатывать мероприятия в области охраны окружающей среды, в том числе в очистке сточных вод, водоподготовке и контролю качества вод. Поэтому экскурсии на сооружения Омского водоканала полезны, прежде всего, студентам в качестве обучающих методик. Для преподавателей кафедры такие выездные мероприятия – это своего рода повышение квалификации, возможность скорректировать теорию с учетом методов и оборудования, применяемых на наших предприятиях, – рассказала доцент кафедры «Промышленная экология и безопасность» ОмГТУ Марина Васина.

Омский водоканал сотрудничает с техническим университетом. Предприятие готово принимать студентов на практику. Молодые специалисты, хорошо зарекомендовавшие себя во время производственной практики, имеют преимущество при трудоустройстве.