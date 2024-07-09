Омск-Информ
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·Авто

Работы обещают провести на Комкова, Воровского, Телевизионной и др.
Сегодня сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства начали асфальтировать улицу Володарского. Как рассказали в мэрии, там уложат 2 500 кв. м асфальта со стороны улицы Димитрова.
На нескольких улицах сегодня также проводят локальные аварийно-восстановительные работы. Ямы залатают на Комкова, Лисицкого, Пихтовой, Ореховой, Воровского, 1-й Шинной, 3-й и 4-й Кордных, Телевизионной и 1-й Учхозной.
Отметим, что вчера в Омске отремонтировали улицу Чернышевского, а на прошлой неделе 600 кв. м асфальта уложили на пересечении Волгоградской и Лукашевича.
·Авто

Работы обещают провести на Комкова, Воровского, Телевизионной и др.
Сегодня сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства начали асфальтировать улицу Володарского. Как рассказали в мэрии, там уложат 2 500 кв. м асфальта со стороны улицы Димитрова.
На нескольких улицах сегодня также проводят локальные аварийно-восстановительные работы. Ямы залатают на Комкова, Лисицкого, Пихтовой, Ореховой, Воровского, 1-й Шинной, 3-й и 4-й Кордных, Телевизионной и 1-й Учхозной.
Отметим, что вчера в Омске отремонтировали улицу Чернышевского, а на прошлой неделе 600 кв. м асфальта уложили на пересечении Волгоградской и Лукашевича.