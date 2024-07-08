Омск-Информ
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Ремонт завершился на улице Чернышевского в Центральном округе.

Вчера в Омске отремонтировали улицу Чернышевского. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уложили 2000 кв. м асфальта на участке от Рабиновича до Октябрьской. Его протяженность составляет около 300 метров.
– Продолжаем практику ремонта городских дорог по всей ширине проезжей части. Сегодня на улице Мамина-Сибиряка дорожникам УДХБ предстоит заменить 1000 метров полотна, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Отметим, что на прошлой неделе 600 кв. м уложили на пересечении Волгоградской и Лукашевича.
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·Авто

Ремонт завершился на улице Чернышевского в Центральном округе.

Вчера в Омске отремонтировали улицу Чернышевского. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уложили 2000 кв. м асфальта на участке от Рабиновича до Октябрьской. Его протяженность составляет около 300 метров.
– Продолжаем практику ремонта городских дорог по всей ширине проезжей части. Сегодня на улице Мамина-Сибиряка дорожникам УДХБ предстоит заменить 1000 метров полотна, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Отметим, что на прошлой неделе 600 кв. м уложили на пересечении Волгоградской и Лукашевича.
1224