По его словам, вместо тихого и красивого парка для отдыха на природе теперь будет «сплошной сайдинг-инвест».

По его словам, вместо тихого и красивого парка для отдыха на природе теперь будет «сплошной сайдинг-инвест».

Известный омский эколог Сергей Костарев эмоционально отреагировал на передачу в концессию парка «Зеленый остров». Сегодня депутаты горсовета проголосовали за передачу парка компании «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева в концессию на 25 лет. Инвестор намерен вложить в содержание и развитие территории 2 млрд рублей. Сергей Костарев заявил, что парку пришел конец.

– Это конец «Зеленому острову». То, что так и будет, стало ясно уже давно, правда, открыто заявлено мэрией о замене общественного пространства на коммерческое только осенью прошлого года. Тогда еще теплилась надежда на сохранение столь важного природного парка в центральной части города, но нет – экономическая жадность победила экологическое мышление. Теперь вместо тихого и красивого парка для отдыха на природе будет сплошной сайдинг-инвест, с качелями, каруселями, колесами, плясками, фейерверками, – написал Костарев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что не является противником частной инициативы и шумных развлечений. Однако, по мнению эколога, строить их нужно на пустырях, а не в парках.

– Я за то, чтобы в Омске, который когда-то стал городом-садом, сохранялись хоть небольшие фрагменты былого величия, а все эти «Диснейленды», «Луна-парки» и «Вокруг света» осваивали пустыри, которых навалом в городе или рядом. Там и простора больше, да и земля должна быть дешевле. Однако такая простая мысль, видимо, не приходит в голову ни чиновникам, ни бизнесменам, – констатировал эколог.

Представитель инвестора, директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева, в ходе сегодняшнего выступления в горсовете заявила, что концессионер максимально сохранит зеленую территорию.

– В приоритете – максимальное сохранение исторических зеленых зон, наполнение подсветкой территории, расширение вместимости концертной площадки, благоустройство акватории, очистка береговой линии, работа над вечерним видом парка, – подчеркнула Толмачева.

Отметим, что перед заключением концессионного соглашения с компанией «Омск сайдинг инвест» парк «Зеленый остров» будет реконструирован за счет федерального бюджета. За три года на это потратили около 300 млн рублей.