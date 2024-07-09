Депутаты областного Заксобрания скорректировали размеры штрафов, предложенных их городскими коллегами.

Депутаты областного Заксобрания скорректировали размеры штрафов, предложенных их городскими коллегами.

Спикер областного Заксобрания Александр Артемов заявил, что депутаты приняли решение скорректировать размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. По его словам, «зверствовать» в этом вопросе никто не собирается.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», депутаты Омского горсовета выступили с инициативой внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Омской области и кратко увеличить штраф за безбилетный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Сегодня они составляют от 300 до 700 рублей, причем, если человек попался впервые, ему дается предупреждение. Муниципальные парламентарии предложили убрать эту норму, а сами штрафы увеличить до 3 тыс. рублей при первом правонарушении, до 4 тысяч – при повторном.

Прокуратура и областные депутаты посчитали такой размер штрафов слишком высоким и скорректировали его до более приемлемых величин.

– Размеры штрафов были предложены очень большие, с нашей точки зрения. Поэтому депутатским корпусом Законодательного собрания были приняты решения ограничиться повышением от 300 до 1000 рублей после первого нарушения и от 1500 до 2000 рублей – после второго и последующих, – сказал спикер Заксобрания в эфире ГТРК «Иртыш». – Бывают и уважительные причины. Административные комиссии будут учитывать условия при наложении штрафа. Может быть, человек безработный или это связано с лечением. Зверствовать никто не будет.

Вместе с тем, подчеркнул Александр Артемов, пассажиров нужно приучать к порядку. Платить за проезд в общественном транспорте должны все.

Ранее сообщалось, безбилетников в омских автобусах будут ловить сотрудники частных охранных предприятий.