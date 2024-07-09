Депутаты областного Заксобрания скорректировали размеры штрафов, предложенных их городскими коллегами.
Спикер областного Заксобрания Александр Артемов заявил, что депутаты приняли решение скорректировать размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. По его словам, «зверствовать» в этом вопросе никто не собирается.
Как уже сообщало РИА «Омск-информ», депутаты Омского горсовета выступили с инициативой внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Омской области и кратко увеличить штраф за безбилетный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Сегодня они составляют от 300 до 700 рублей, причем, если человек попался впервые, ему дается предупреждение. Муниципальные парламентарии предложили убрать эту норму, а сами штрафы увеличить до 3 тыс. рублей при первом правонарушении, до 4 тысяч – при повторном.
Прокуратура и областные депутаты посчитали такой размер штрафов слишком высоким и скорректировали его до более приемлемых величин.
– Размеры штрафов были предложены очень большие, с нашей точки зрения. Поэтому депутатским корпусом Законодательного собрания были приняты решения ограничиться повышением от 300 до 1000 рублей после первого нарушения и от 1500 до 2000 рублей – после второго и последующих, – сказал спикер Заксобрания в эфире ГТРК «Иртыш». – Бывают и уважительные причины. Административные комиссии будут учитывать условия при наложении штрафа. Может быть, человек безработный или это связано с лечением. Зверствовать никто не будет.
Вместе с тем, подчеркнул Александр Артемов, пассажиров нужно приучать к порядку. Платить за проезд в общественном транспорте должны все.
Ранее сообщалось, безбилетников в омских автобусах будут ловить сотрудники частных охранных предприятий.