Сотрудники охранных предприятий составят компанию контролерам во время их рейдов по выявлению безбилетников.

Сотрудники охранных предприятий составят компанию контролерам во время их рейдов по выявлению безбилетников.

Депутаты регионального Заксобрания собираются принять дополнительные изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Речь идет о санкциях за безбилетный проезд в общественном транспорте.

В режиме первого чтения были приняты поправки, увеличивающие размер штрафов для «зайцев». Они составят до 1000 рублей за первое нарушение и до 2000 рублей – за повторное. При этом будет убрана такая мера воздействия, как предупреждение. Теперь собираются ввести норму, позволяющую задействовать в рейдах сотрудников частных охранных предприятий.

– Контроль за соблюдением пассажирами оплаты проезда в процессе внедрения бескондукторной оплаты проезда осуществляется муниципальным предприятием города Омска «Пассажирское предприятие № 8» и охранным предприятием, сотрудники которого проводят проверки совместно с контролерами МП «Пассажирское предприятие № 8», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Завтра, 3 июля, его рассмотрит комитет Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению.