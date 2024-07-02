Сотрудники охранных предприятий составят компанию контролерам во время их рейдов по выявлению безбилетников.
Депутаты регионального Заксобрания собираются принять дополнительные изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Речь идет о санкциях за безбилетный проезд в общественном транспорте.
В режиме первого чтения были приняты поправки, увеличивающие размер штрафов для «зайцев». Они составят до 1000 рублей за первое нарушение и до 2000 рублей – за повторное. При этом будет убрана такая мера воздействия, как предупреждение. Теперь собираются ввести норму, позволяющую задействовать в рейдах сотрудников частных охранных предприятий.
– Контроль за соблюдением пассажирами оплаты проезда в процессе внедрения бескондукторной оплаты проезда осуществляется муниципальным предприятием города Омска «Пассажирское предприятие № 8» и охранным предприятием, сотрудники которого проводят проверки совместно с контролерами МП «Пассажирское предприятие № 8», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Завтра, 3 июля, его рассмотрит комитет Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению.